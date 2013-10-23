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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 10:57 BJT

人民币汇率：9月实际有效汇率环比微升，再创历史新高--BIS

路透北京10月23日 - 国际清算银行(BIS)公布的最新数据显示，9月人民币实际有效汇率指数为117.4，环比升0.3，在8月短暂环比回落后，再度上升并创历史新高。

BIS的9月人民币实际有效汇率指数较8月升值0.26%。今年以来该指数升值6.6%。

数据还显示，9月人民币名义有效汇率指数为113.23，环比下降0.26，相当于贬值0.23%，连续第二个月小幅回落。

名义汇率方面，人民币兑美元即期 9月份维持在6.12元一线盘整，整月贬值0.04%。当月人民币兑美元中间价 则升值0.37%。

根据BIS统计，2012年全年,人民币实际有效汇率涨幅达2.2%，名义有效汇率上涨1.7%。以全年水平计，2012年两大有效汇率的升幅已经较前几年有所收窄。 (完)

参看详情,请点选国际清算银行网站链接：(here) (发稿 李然; 审校 林高丽)
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