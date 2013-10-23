韩国汇市：韩元兑美元触及九个月高点，因美就业数据疲软打压美元

外资最长连续买超记录料将延伸至39个交易日，令本地货币获得进一步支撑。但交易员多表示，市场可能不愿大举推动韩元升高，因已经逼近2013年高点1,054.5。

“目前在这个水准有些警戒情绪，同时也有些获利了结，”一名外资银行交易员表示，他并称韩元周三可能收在日高附近。“但我认为本地主管机关可能急欲确保韩元今日不会升破年内高点。”

本地决策人士一再对于韩元升值表示忧心，过去两个月也曾多次疑似买进美元以阻升韩元。部份交易商怀疑本地主管机构周二尾盘买进美元以放缓韩元升势。

指标韩国股市综合股价指数 持平于2,056.17点。

韩国12月三年期公债期货 上涨0.14点至106.04。

0220GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,055.9 1,060.3

日圆/韩元 10.7698/749 10.7687

韩国公债期货 * 106.04 105.90

韩国综合股价指数(KOSPI) 2,056.17 2,056.12

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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