《热点透视》美国经济当然不希望有政府停摆

撰稿 Martin Hutchinson 编译 隋芬

路透纽约10月22日 - 政府关门对于美国全无好处。9月就业报告由于政府停摆推迟到周二才发布，报告显示美国经济已经脚步踉跄。估计很快会有10月的疲弱报告，加之美国国会在财政政策上仍然意见不一，美国联邦储备理事会(美联储,FED)将不会倾向于削减债券购买措施。

整体上，美国9月新增14.8万个就业岗位，但其中有2.8万个是位于州政府和地方政府。而民间部门的岗位才净增长12.6万个，比民间机构ADP早前发布的增幅少了四分之一。除此之外，就业参与率仍只有63.2%，为1978年以来最低。

政府关门还会让事情更糟。在关门期间，联邦政府约有20%的雇员被强制无薪休假，企业也很可能推迟了招聘。这意味着，11月8日公布的10月就业报告恐怕会显示就业市场进一步趋疲。

所有这些都预示着，美联储将维持每月850亿美元的购债计划。光是政府关门的前景，以及关于经济复苏速度太慢的担忧，已经足以说服美联储主席贝南克和他的同事们9月意外推迟了刺激措施的缩减。

对奥巴马政府来说，就业数据中有一个亮点。兼职岗位在过去一年间减少了44.2万个，但全职岗位增加190万个，目前为止这个迹象说明，雇主们并没有为了避免总统医保计划带来的支出，而把工人大批换成兼职的。

不过，这对于面临整体疲弱复苏的美联储来说，算不上多大的安慰。与此同时，国会所做的也只是把预算和债务上限之争往后推了三个月。这很难说是鼓舞人心，可能会使美联储不光在下周会议，甚至在12月会议上也可能不会削减购债。

联储副主席叶伦将在明年接替主席一职，到时她在首次主持的会议上将至少有一项重大决定要做。但去回应无动于衷的议员们，可不是设计货币政策的最佳方式。

背景资料：《综述》美国9月就业增长乏力，美联储缩减刺激时会更加谨慎。