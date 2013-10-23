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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 11:03 BJT

韩国股市：触及逾两年高位后回落，因投资者了结获利

路透首尔10月23日 - 韩国股市周三触及近27个月高位，但之后回落至阻力位下方，因担心全球经济依然低迷。

0002GMT，韩国综合股价指数 微升0.02%报2,056.58点，稍早触及2,063.28点，为2011年8月4日以来盘中高位。

尽管美国就业数据令人失望推高多数市场，因为预计美联储不会很快缩减刺激，但该数据在韩国并未产生持续影响。

指标股指失守2,060，这是逾两年来高位。

周三公布的路透调查显示，韩国7-9月国内生产总值(GDP)经季节调整后料将较前季成长1.0%。 (完)
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