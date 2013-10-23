韩国股市：触及逾两年高位后回落，因投资者了结获利

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔10月23日 - 韩国股市周三触及近27个月高位，但之后回落至阻力位下方，因担心全球经济依然低迷。
0002GMT，韩国综合股价指数 微升0.02%报2,056.58点，稍早触及2,063.28点，为2011年8月4日以来盘中高位。
尽管美国就业数据令人失望推高多数市场，因为预计美联储不会很快缩减刺激，但该数据在韩国并未产生持续影响。
指标股指失守2,060，这是逾两年来高位。
周三公布的路透调查显示，韩国7-9月国内生产总值(GDP)经季节调整后料将较前季成长1.0%。 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。