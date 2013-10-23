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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 11:04 BJT

中国新债：进出口行下周一招标发行至多100亿元固息债，三及五年各半

路透北京10月23日 - 中国进出口银行周三公告称，将于下周一(28日)招标发行总额不超过100亿元人民币固息债，五年和三年期各半。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第35和36期金融债，按年付息，均采用单一价格中标（荷兰式）。

以下为具体条款：

第35期 第36期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 五年固息(今年第25期增发) 三年固息(今年第30期增发)

招标时间 10月28日14:00-15:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月4日/9月25日 11月5日/10月18日

分销期 10月28日-11月4日 10月28日-11月5日

上市日 11月8日 11月11日

基本承销额 无 无

手续费 发行总额0.10% 发行总额0.05%

-----------------------------------------------------------(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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