投行观点：中电未来大幅调高电费压力减退，得益于煤价下滑--花旗

路透香港10月23日 - 投行花旗与中电控股 新任行政总裁蓝凌志等高层会面后的报告称，由于煤价在过去12个月明显下跌，中电未来大幅调高电费的压力减退，并相信中期固定资产投资回报率维持不变。

香港政府将于今年底就中电以及香港电灯的利润管制协议中期检讨公布结果，花旗的报告指出，中电预期9.99%的准许固定资产投资回报率将维持不变，但可能在能源效益方面作出轻微变动。

报告并称，由于过去12个月煤价持续下滑，即使天然气成本上涨，中电未来大幅调高电费的压力相对较低。中电70%天然气供应自中海油 崖城气田，30%来自中石油 西气东输二线，价格分别大约9.5美元/mmbtu（百万英热单位）及16-18美元/mmbtu。

中电预期，由于政府短期内不会提出能源结构政策，其于2014-18年获准增加燃气发电机组的可能性很低，取而代之公司可能会投放资本于燃气锅炉升级，此举或有助控制燃料成本。