美国政经：财政僵局后遗症初显，民众质疑领导人能力和经济前景--调查

路透华盛顿10月22日 - 周二发布的一项调查显示，在美国财政僵局导致政府停摆逾两周之后，受访的美国民众开始质疑国会领导人的能力，并对经济现状和前景感到悲观。

今日美国报/普林斯顿调查研究(Princeton Survey Research)进行了该项调查。调查中仅有4%的受访者称，如果国会议员全部改选，国会表现会更加不堪，而半数的人认为表现会更好。

美国有线电视新闻网(CNN)和ORC International进行的一项调查结果也于周二发布。该调查中，逾70%的受访者认为美国经济的现状糟糕，而60%的人预计一年后将仍旧如此。

超过70%的受访者还称大部分国会议员配不上连任，近40%的人也是这样评价他们自己的代表，创下CNN/ORC International调查的历史新高。

ABC News/华盛顿邮报周二发布的调查显示，超过半数的受访美国人认为国会共和党人应该为预算僵局负责，29%称奥巴马是罪魁祸首，而15%认为两党都脱不了干系。

路透/Ipsos上周公布的一项调查显示，近三分之一的美国人对恢复政府运转的协议感到不满意，近半数的人认为协议没有解决僵局的预算纠纷核心问题。 (完) (编译 朱晓军；审校 高琦)