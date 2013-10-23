英国央行：失业率下滑速度小幅超过预估--10月会议记录

英国央行的长期目标依然是在不造成不必要的成长波动情况下，让消费者物价涨幅回归至2%。自2009年12月以来，英国通胀率一直超过2%，最新数据显示的涨幅为2.7%。(完) (编译 田建华/朱晓军/张明钧; 审校 于春红)