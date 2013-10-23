英国经济：财相欧思邦誓言坚持撙节，称光靠经济复苏无法匡正赤字

路透伦敦10月22日 - 英国财政大臣欧思邦誓言坚持撙节路线，表示光靠经济复苏不足以匡正预算赤字，仍需应对过度支出的起因。

欧思邦周二在汤森路透焦点人物(Thomson Reuters Newsmaker)活动并称，他还要“几周”才能决定是否分拆政府拥有的苏格兰皇家银行(RBS/苏皇)，并驳斥政府贱价出售皇家邮政(Royal Mail)的抨击。

欧思邦称，尽管普遍受到批评，其中也包括国际货币基金组织(IMF)，但由于他拒绝在撙节计划退让，才助英国经济迎来盼望已久的复苏。

“我认为我们已从英国的例子看到拥有明确经济计划、和坚持计划的效益。”他说。

周二稍早公布的数据显示，英国9月公共财政在税收成长的扶助下有所改善。周五还有更多数据将出炉，料显示7-9月英国经济以三年来最快步伐增长。

但欧思邦警告称，光靠经济成长无法矫治英国公共财政的基本面问题，政府还需采取“十分艰难的决定”。

“英国经济形势改善不会自动给公共财政带来意外的收获，因为我们不应认定，国内生产总值(GDP)改善就能解决结构性赤字。”欧思邦说。

“之所以称为结构性赤字，是有其原因的。”他说。

欧思邦表示，他将在“未来几周”内决定是否分拆苏皇 ，让该银行至少有一部分可回归民间部门。

他还驳斥皇家邮政被贱卖的批评，称首次公开发行(IPO)通常都会折价定价，对于什么是恰当定价，银行已给予政府相关的专业建议。相关新闻可点阅

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