中国经济：横盘走机率大，增速明年破“八”料无望--专家

路透北京10月23日 - 中国国家信息中心首席经济师范剑平周三表示，由于新的经济增长点仍在培育中，四季度中国经济横着走的机率较大，明年国内生产总值（GDP）增幅破八的可能性并不大。

他在中国国际经济交流中心举办的论坛上预测，第四季GDP增幅料维持在7.6%左右，今年全年则保持在7.6-7.7%。明年全年实际增长水平料维持在7.5%左右。

“目前我们的经济结构调整，无论是加法和减法刚刚起步，还正在进行中，需要培育新的经济增长点...所以从现在来看，经济短期内向上突破8%，在明年的可能性并不大。可能经济还会继续保持平稳。”范剑平称。

中国三季度GDP同比增长7.8%，结束此前连续两个季度放缓势头；1-9月固定资产投资同比增长20.2%，9月工业规模以上工业增加值同比增长10.2%，社会消费品零售总额同比增13.3%。

范剑平指出，现在7、8、9三个月形势利好，很多人又乐观起来，但是先行指数似乎已经开始横着走，就是上升的幅度比过去更小了，“如果未来的经济有三个方向，向上走，向下走还有横着走，现在我们的预测未来经济横着走，继续保持平稳运行的可能性更大。”

他表示，从减法的角度来讲，中国需要甩掉落后产能的包袱，而去库存化并不彻底，去产能化尚未开始，最近国务院出台了关于治理产能过剩，分异施策的政治主导，期待这两年的政策能够见效。

“更重要的是经济要明显回升还需要培育出新的增长点来。对中国来讲，新的增长点未来可能是服务业和现代制造业都有很大的投资空间”他指出。

过去可能为生产服务的基础设施在东部地区比较完善，但是中西部跟东部还有差距，同时基础设施为民生服务方面中国还有很大的历史欠帐，未来的投资空间很大。

范剑平认为，等到中国把这些新的增长点逐步培育起来，中国经济恐怕就不靠房地产，经济也能够取得七上八下的水平，结构调整就迈出了健康的第一步。