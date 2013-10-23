版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 23日 星期三 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--10月23日

路透伦敦10月23日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          489,400          -2,950
    锡           13,060            持平
    铅          232,425            -400
    锌        1,045,700          -5,050
    铝        5,402,650            +675
    镍          231,636            +156
    铝合金       61,120            持平
    NASAAC      103,960            -540
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据              库存分布                   品种     库存数据          库存分布
 铜      MCU-STOCKS          <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅       MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS          <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡       MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS          <0#MZNSTX-LOC-GRD>         铝合金   MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS          <0#MNISTX-LOC-GRD>         NASAA    MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐