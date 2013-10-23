版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 23日 星期三 11:47 BJT

中国能源：截止9月底商业原油库存增1.43%，油品库存减少--新华OGP

该刊物称，汽油库存较8月末增长1.63%，煤油库存增加10.3%，柴油库存下降5.52%。其并未提供具体库存规模。

中国政府很少披露商业或战略石油储备，所以难以估算中国的实质需求。

中国9月表观石油需求17个月来首次下降，炼厂因设备检修而缩减原油加工量。但实质需要可能高于表观数据，后者未计入库存变化。(完)

(翻译 徐文焰/张荻； 审校 艾茂林/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐