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货币新闻 | 2013年 10月 23日 星期三 11:29 BJT

《全球汇市》欧元兑美元创两年新高，市场预期美联储延迟缩减购债

路透新加坡10月23日 - 欧元兑美元周三创下两年新高，因美国就业数据令人失望，增强了美联储将维持刺激政策不变直到明年初的预期。

欧元兑美元 在EBS电子平台上高见1.3793美元，为2011年11月来最高。欧元最新报1.3792美元，日内上涨0.1%。(完)

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