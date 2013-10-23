台湾债市：RP利率稳定，资金供应充沛底部利率成交稍多

路透台北10月23日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三大致稳定，少数证券商因资金供应充沛令底部利率成交稍多。

市场交易人士指出，本周央行存单到期量高达1.86兆台币，投信、寿险资金量亦维持既有水位，加上今日有阳明海运 公司债30亿台币到期还本，令市场资金水位更形宽松。部分持有阳明海运公司债部位的券商，因到期资金无法去化，也早早结束交易，不再对外借入资金。

〞今天是三多(银行、投信、寿险都多)，市场上丢钱很踊跃。〞一位证券商交易员表示。

也有交易员指出，一此前操作较为保守的大型寿险公司，今日也入市询券，令整体市场的资金状况更形浮滥。不过因相关利率均已近底部的均衡点，且时序又近月底，利率再形滑落的空间有限。

近期市场即将标售的有太子建设和台寿公司债各15和25亿台币；发行的家数、金额都不算太大。紧缩因素方面，周五有中油公司债交割，金额为32亿台币；当日也有296.512亿台币的20年期公债发行。

证券商的公债和公司债附买回利率与上日大致相似；10天期公债的附买回利率区间在0.58-0.60%，0.60%成交渐少；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.70%，和上日相差不大。