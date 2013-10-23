《中国公司债发行日程表》--10月23日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (年) (网下) =========================================================================================== *美邦服饰 至多16 8 5 预设区间6.5-7.5% 瑞银证券 AA 10/25-10/29 (第3年末附发行人上调利率和投资者回售选择权) 德邦证券============================= ============================================================== 深赤湾 至多10 5 5 5.60% 招商证券 AA+ 10/18-10/24 (第二期) 华英证券 (第3年末附投资者回售和发行人赎回选择权) =========================================================================================== 魏桥纺织 至多60 30 5 *7.00% 中信证券 AA 10/23-10/25 (第3年末附投资者回售和发行人赎回选择权)========================================= ================================================== 注:*代表新增。(完) (整理 边竞; 审校 曹巍浩)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。