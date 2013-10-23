版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 14:35 BJT

《中国公司债发行日程表》--10月23日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )   
    
    以下为部分申请发行公司债的上市公司:
    
  发债主体   总额度  拟发规模   期限        年利率         主承销商   主体评级   发行时间
              (亿元)   (亿元)   (年)                                               (网下) 
===========================================================================================
*美邦服饰    至多16      8       5      预设区间6.5-7.5%   瑞银证券      AA    10/25-10/29
  (第3年末附发行人上调利率和投资者回售选择权)   德邦证券=============================
==============================================================
深赤湾       至多10      5       5           5.60%         招商证券      AA+   10/18-10/24
  (第二期)                             华英证券
                (第3年末附投资者回售和发行人赎回选择权)
===========================================================================================
魏桥纺织     至多60     30       5          *7.00%         中信证券      AA    10/23-10/25
       (第3年末附投资者回售和发行人赎回选择权)=========================================
==================================================      
    
 注:*代表新增。(完)

 (整理 边竞; 审校 曹巍浩)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐