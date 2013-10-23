《HOME专栏》供给模式生变重塑中国金属进口

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
与此同时，今年前九个月，中国从印尼进口的铝土矿增加了1,340万吨，增幅达60%。
就铝土矿而言，从澳洲和印度的进口加速增长，使得当前的进口渠道多样化进展更加明显。实际上，从印度进口的铝土矿今年以来已接近500万吨，而2012全年仅进口了130万吨。
还有锡也受到印尼政策的影响。严格的出口新规限制纯度，且要求在当地一家交易所进行交易，已限制了最近几周的供应。
这可能是中国今年减少进口精炼金属的一个因素。几乎可以肯定这也是缅甸向中国出口锡精矿增加的一个因素。今年前九个月，缅甸 对中国出口的锡精矿劲增251%至5.5万吨。
这是一种新趋势，分析师仍不知道其中涉及哪种品级。但不要忘了，中国过去曾进口印尼较低级别“金属”作为重新提炼的原材料。
缺少这种原材料将是推动供应基础多样化的主要原因，尤其是中国自己的锡精矿产量相对少且成本高。
**原材料市场未来将创进口纪录**
在1月印尼禁令的影响更明朗前，印尼问题将是影响几个金属市场供应面的主要问题。这意味着中国要继续吸纳尽可能多的印尼金属和替代原材料，作为安全保障。
铁矿石和铜精矿市场形势也类似。由于中国国内这两个市场的部分生产成本较高，中国将尽可能多地吸收其他国家的出口。
所有这些意味着，未来将创下金属进口纪录的，更可能是原材料市场，而不是精炼金属市场。(完)
(编译 张明钧/朱晓军/李爽 审校 蔡美珍/屈桂娟)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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