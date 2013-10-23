《HOME专栏》供给模式生变重塑中国金属进口

与此同时，今年前九个月，中国从印尼进口的铝土矿增加了1,340万吨，增幅达60%。

就铝土矿而言，从澳洲和印度的进口加速增长，使得当前的进口渠道多样化进展更加明显。实际上，从印度进口的铝土矿今年以来已接近500万吨，而2012全年仅进口了130万吨。

还有锡也受到印尼政策的影响。严格的出口新规限制纯度，且要求在当地一家交易所进行交易，已限制了最近几周的供应。

这可能是中国今年减少进口精炼金属的一个因素。几乎可以肯定这也是缅甸向中国出口锡精矿增加的一个因素。今年前九个月，缅甸 对中国出口的锡精矿劲增251%至5.5万吨。

这是一种新趋势，分析师仍不知道其中涉及哪种品级。但不要忘了，中国过去曾进口印尼较低级别“金属”作为重新提炼的原材料。

缺少这种原材料将是推动供应基础多样化的主要原因，尤其是中国自己的锡精矿产量相对少且成本高。

**原材料市场未来将创进口纪录**

在1月印尼禁令的影响更明朗前，印尼问题将是影响几个金属市场供应面的主要问题。这意味着中国要继续吸纳尽可能多的印尼金属和替代原材料，作为安全保障。

铁矿石和铜精矿市场形势也类似。由于中国国内这两个市场的部分生产成本较高，中国将尽可能多地吸收其他国家的出口。

所有这些意味着，未来将创下金属进口纪录的，更可能是原材料市场，而不是精炼金属市场。(完)