标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约10月22日 - 了解情况的消息人士表示，Cerberus Capital Management LP等几家私募股权公司正在研究可能收购连锁超市运营商Safeway全部或部分资产。如果交易达成，这可能成为金融危机以来最大的杠杆收购交易之一。
消息人士周二称，Safeway目前并未待价而沽，但已经知道上述收购意愿，而且正在与顾问高盛 评估一些选项。Safeway是美国第二大主流超市运营商，市值超过80亿美元。
由于事属机密，消息人士拒绝具名。Safeway、Cerberus和高盛拒绝置评。
Safeway正面临重大压力。维权股东Jana Partners LLC在9月时公布持有Safeway的6.2%股权，称Safeway股价被低估，并与Safeway管理层会谈检讨其他战略选择。
Jana公布上述消息后，Safeway采行所谓的毒药丸(poison pill)策略，以防止公司遭非合意收购。Safeway董事会也批准了20亿美元的股票回购计划，并宣布了退出芝加哥市场的数项计划。
对于可能进行收购一事的研究尚处于初期阶段，是否会进展到向Safeway出价收购仍不明朗。
但私募股权公司对Safeway的兴趣凸显出，活跃的债务市场已激励更多企业考虑规模接近100亿美元的大型交易，自金融危机以来，这种交易仍不常见。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。