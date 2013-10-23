《独家新闻》Cerberus等私募业者考虑收购超市运营商Safeway--消息

路透纽约10月22日 - 了解情况的消息人士表示，Cerberus Capital Management LP等几家私募股权公司正在研究可能收购连锁超市运营商Safeway全部或部分资产。如果交易达成，这可能成为金融危机以来最大的杠杆收购交易之一。

消息人士周二称，Safeway目前并未待价而沽，但已经知道上述收购意愿，而且正在与顾问高盛 评估一些选项。Safeway是美国第二大主流超市运营商，市值超过80亿美元。

由于事属机密，消息人士拒绝具名。Safeway、Cerberus和高盛拒绝置评。

Safeway正面临重大压力。维权股东Jana Partners LLC在9月时公布持有Safeway的6.2%股权，称Safeway股价被低估，并与Safeway管理层会谈检讨其他战略选择。

Jana公布上述消息后，Safeway采行所谓的毒药丸(poison pill)策略，以防止公司遭非合意收购。Safeway董事会也批准了20亿美元的股票回购计划，并宣布了退出芝加哥市场的数项计划。

对于可能进行收购一事的研究尚处于初期阶段，是否会进展到向Safeway出价收购仍不明朗。

但私募股权公司对Safeway的兴趣凸显出，活跃的债务市场已激励更多企业考虑规模接近100亿美元的大型交易，自金融危机以来，这种交易仍不常见。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)