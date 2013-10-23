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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 12:13 BJT

《全球汇市》美元兑欧元创两年新低，因美国就业数据疲软

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3787    1.3780     +0.05     +4.49    1.3194
 美元/日圆                      97.43     98.13     -0.71    +12.32     86.74
 欧元/日圆                     134.35    135.22     -0.64    +17.38    114.46
 美元/瑞郎                     0.8944    0.8946     -0.02     -2.30    0.9155
 英镑/美元                     1.6247    1.6234     +0.08     -0.02    1.6251
 美元/加元                     1.0287    1.0284     +0.03     +3.69    0.9921
 澳元/美元                     0.9696    0.9706     -0.10     -6.71    1.0393
 新西兰元/美                   0.8454    0.8513     -0.69     +2.06    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     94.470    95.240     -0.81     +4.82    90.130
 新西兰元/日                   82.390    83.540     -1.38    -41.49   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     158.30    159.30     -0.63    +12.41    140.82
 澳元/新西兰                   1.1458    1.1397     +0.54     -8.63    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 徐文焰；审校 王翔琼/侯向明)
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