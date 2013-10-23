更新版 1-新债招标：中国10年续发国债收益率符预期，债市短期积重难返

* 10年续发固息国债中标收益率符合预期

* 收益早已进入历史高端，然需求仍偏弱

* 需求主力是中小银行，债市短期积重难返 (新增市场评论和更多内容)

路透北京10月23日 - 中国财政部周三招标续发行的10年固息国债，中标收益率符合预期。交易员称，虽然10年国债收益早已进入历史高端，然投资需求仍偏弱，债市短期积重难返，导致近期新债发行利率节节上探。

业内人士稍早透露，财政部招标发行的280亿元人民币10年期续发固息国债，加权中标收益率为4.1405%，符合此前市场预测均值；边际中标收益率为4.1724%，首场投标倍数为1.87倍。

“新债招得比较弱势，一级半已经有人中了边际后亏钱在出了，看市场架势不对，投机盘就跑了，”北京一大型银行资深交易员称，“投资需求没起来，没钱，市场不给力，做一单亏一单，温水煮青蛙，大家之前投得都埋里头了。”

货币中介提供的该期债最新买卖报价为4.175%f(返手续费)/4.1724%f，最新成交收益率为4.17%f。

北京另一银行交易员则称，是次国债招标结果符合预期，从标位情况看，该期债需求主力是中小银行；从配置的角度看，当前的收益水平已经比较好了，其代投客户就有拉低标位以保证一定的中标量。

标的券--剩余期限约9.83年的固息国债130018券最新估值对应收益率 在4.1314%。

今日招标新债为今年第18期10年品种的第一次续发。利息按半年付息，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。

该期债10月24日至10月28日进行分销，10月30日起与原发行部分合并上市交易。