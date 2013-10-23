更新版 1-《中国重要政经日程》--10月23日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(新增会议)
============================近期重要政经日程=======================
10/24 （四）
*上午10时，国新办就2013年前三季度工业通信业发展情况举行发布会
10/25 （五）
*上午10时，全国人大就消费者权益保护法修正案草案审议情况举行发布会
*上午10时，人力资源和社会保障部2013年第三季度新闻发布会
10/26 (六）
2013浦江创新论坛在上海召开，由中国科技部与上海市政府共同主办。
10/27（日）
第十届中国国际金融论坛于10月27日至28日在上海召开，由上海市银行同业公会等主办。
10/31（四）
第九届北京金博会于10月31日至11月3日在北京举办，由北京市金融局等主办。
11/5 （二）
*2013 ChinaVenture中国投资年会在北京举行，由投中集团主办。
11/14 (四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
2013中国上市公司领袖高峰论坛在成都举行。
11/29 (六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李然)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。