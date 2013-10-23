《全球市场》亚股缩减涨幅，美元在疲弱的美国就业报告出炉后承压

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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十年期美国公债收益率 下滑至2.494%，为7月末以来最低，周二在纽约时段收报2.512%。
商品方面，美国原油近期供应过剩的疑虑，推低了原油期货 约0.5%，来到每桶97.86美元。
LME期铜 自近一个月高点下滑，因美国就业报告印证了铜的疲弱基本面前景，促使交易商锁定获利，铜价下跌1%至每吨7,260美元。
现货金 小跌0.1%至每盎司1,338.54美元，在美国就业报告出炉后曾一度触及四周高位。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。