《全球市场》亚股缩减涨幅，美元在疲弱的美国就业报告出炉后承压

十年期美国公债收益率 下滑至2.494%，为7月末以来最低，周二在纽约时段收报2.512%。

商品方面，美国原油近期供应过剩的疑虑，推低了原油期货 约0.5%，来到每桶97.86美元。

LME期铜 自近一个月高点下滑，因美国就业报告印证了铜的疲弱基本面前景，促使交易商锁定获利，铜价下跌1%至每吨7,260美元。

现货金 小跌0.1%至每盎司1,338.54美元，在美国就业报告出炉后曾一度触及四周高位。（完）