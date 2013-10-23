中国债市动态：现券弱势延续，资金价格跳涨及一级招标结果均施压

路透上海10月23日 - 中国银行间债市周三早盘现券延续弱势。早间财政部10年国债招标结果虽和预期一致，但仍高于二级水平，继续压制券价表现，且资金价格跳涨后，卖盘增多，但买需仍低迷。

“昨天二级10年(现券)还不到(招标的)这个水平，今天都上了，到4.18%附近了，而且今天given的多。”上海一大型券商交易员称。

她指出，今日现券没有脱离一级带动二级的走势，加上流动性状况不佳，央行政策面也显趋紧迹象，均导致市场难以聚集人气。

业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币10年期续发固息国债，加权中标收益率为4.1405%，符合此前市场预测均值。

剩余期限约9.34年的固息国债130005券 早盘双边报价已升至4.20%/4.15%，上日尾盘在4.15%/4.06%。

华中一券商交易员还提到，早间现券中长短各个期限收益率均有上行，现券暂时看不到缓和迹象，个人认为收益率尚难言见顶，“接下来资金应该不会太宽松，但也不会太紧张，紧平衡吧，政策面来看，也没什么迹象显示，收益率能下来。”

中国央行货币政策委员会委员宋国青周二接受路透电话专访时表示，中国央行的政策可能略微收紧一点，因通胀率在上升，但还是以公开市场操作等微调手段为主。

中国银行间市场周三早盘主要回购 均跳涨，其中隔夜品种大涨70个bp至3.7868%。