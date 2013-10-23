中国货币市场：主要回购利率涨幅明显，财政缴税因素进一步发酵

路透上海10月23日 - 中国银行间市场周三主要回购 利率涨幅明显，其中隔夜资金涨幅逾70bp，七天及14天涨幅亦超40bp。市场人士表示，财税缴款因素持续发酵，且月末渐行渐近，不少机构资金需求逐步升温，一致推高回购利率。

他们并认为，虽然9月外汇占款数据增多对流动性存在补充可能性，但机构对其增长的可持续性仍存疑，短期流动性预期谨慎心态难改。

“(资金)好像有点紧了，短期限的，都缺的厉害，据说缴税可能要截止了，不少机构都在借。” 上海一银行交易员表示，而且央行公开市场暂停逆回购让市场预期仍旧紧张。

尽管中国央行此前连续暂停两个品种逆回购，为公开市场操作画下休止符，但周三公开市场一级交易商仍如常被允许上报需求。据业内人士透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可继续上报28天期正回购、14天逆回购，以及三个月央票需求。

“央行(公开市场)昨天再次不作为，透出紧平衡的操作思维，市场预期未来会紧，”东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，月末临近以及机构质疑未来外汇占款增量的可持续性，都影响短期流动性，此外，现券一级市场新债发行量亦占用不少资金。

中国9月外汇占款增量扩大至1,264元，因美联储维持宽松政策不变，加之人民币升值预期增强，促使外汇资金再度加速流入中国。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.7868 3.0819 +70.49

七天 4.0277 3.5753 +45.24

14天 4.0628 3.6157 +44.71

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.8350 2.3850 +145.00

七天 4.1250 3.6750 +45.00

14天 4.3000 4.0500 +25.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.8000 3.1000 +70.00

七天 4.0200 3.5800 +44.00

14天 3.9000 3.6300 +27.00

Shibor

其中:隔夜 3.7800 3.0520 +72.80

七天 3.9920 3.5580 +43.40

三个月 4.6843 4.6813 +0.30