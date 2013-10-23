《Russell专栏》“两拓”报告显示商品市场格局悄然生变

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
必和必拓和力拓股价虽自去年低点反弹，但距离2008年经济衰退后的峰值还有一段距离。
必和必拓较去年在7月18日触及的年内低点涨24.4%，力拓则较去年8月30日低位反弹33%。
不过，这两家的股价都还在2007年多数时间所持水准附近。
相比之下，标普高盛商品指数 自2007年中以来已涨29%。该指数中能源股比重高，适合作为必和必拓的比照对象。
不过，该指数较去年6月21日触及的该年低点只涨13.2%，意味着过去一年必和必拓股价表现更好。
亚洲现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI自2008年11月开始定价以来大涨124%，较2012年9月5日触及的年内低点亦涨53%。
这意味着，力拓整体表现不及其主要业务铁矿石，必和必拓稍好一些，但二者都谈不上表现出色。
澳洲指标股指 自2012年6月所及年低已跳升35%，较2007年中涨7.8%，意味着在过去12个月和过去六年，该股指带来的回报都高过这两个资源巨头。
两拓执行长都在一定程度上安抚了股市投资者，使其相信公司策略转变是一个好的决定，但市场还未准备好给予其股价出众的回报。
说明：Russell发布此篇专栏时，通过基金投资持有必和必拓和力拓股票，而且或许还通过基金持有本文提及的其他股票。(完) (编译 艾茂林/朱晓军/李爽 审校 隋芬)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。