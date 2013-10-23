《Russell专栏》“两拓”报告显示商品市场格局悄然生变

必和必拓和力拓股价虽自去年低点反弹，但距离2008年经济衰退后的峰值还有一段距离。

必和必拓较去年在7月18日触及的年内低点涨24.4%，力拓则较去年8月30日低位反弹33%。

不过，这两家的股价都还在2007年多数时间所持水准附近。

相比之下，标普高盛商品指数 自2007年中以来已涨29%。该指数中能源股比重高，适合作为必和必拓的比照对象。

不过，该指数较去年6月21日触及的该年低点只涨13.2%，意味着过去一年必和必拓股价表现更好。

亚洲现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI自2008年11月开始定价以来大涨124%，较2012年9月5日触及的年内低点亦涨53%。

这意味着，力拓整体表现不及其主要业务铁矿石，必和必拓稍好一些，但二者都谈不上表现出色。

澳洲指标股指 自2012年6月所及年低已跳升35%，较2007年中涨7.8%，意味着在过去12个月和过去六年，该股指带来的回报都高过这两个资源巨头。

两拓执行长都在一定程度上安抚了股市投资者，使其相信公司策略转变是一个好的决定，但市场还未准备好给予其股价出众的回报。

说明：Russell发布此篇专栏时，通过基金投资持有必和必拓和力拓股票，而且或许还通过基金持有本文提及的其他股票。(完) (编译 艾茂林/朱晓军/李爽 审校 隋芬)