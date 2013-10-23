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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 07:59 BJT

台湾货币市场：10月24日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北10月24日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期3,972.90亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

------------------------------------------------------

(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期1兆(万亿)1,002.85亿台币 ：

10/25 861.20亿台币

10/28 2,023.30亿台币

10/29 730.00亿台币

10/30 454.70亿台币

10/31 3,349.85亿台币

11/01 3,583.80亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--10/25：发行102/8期的20年期增额公债，金额296.512亿台币。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

注: * 表更新及新增。(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
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