台湾货币市场：10月24日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北10月24日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,972.90亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1兆(万亿)1,002.85亿台币 ：
10/25 861.20亿台币
10/28 2,023.30亿台币
10/29 730.00亿台币
10/30 454.70亿台币
10/31 3,349.85亿台币
11/01 3,583.80亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--10/25：发行102/8期的20年期增额公债，金额296.512亿台币。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增。(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。