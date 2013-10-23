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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 12:55 BJT

日本股市：日经指数午后由升转跌，因日圆升值打击出口类股

路透东京10月23日 - 日本股市日经指数周三午后转而走低，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)直到明年初才会开始缩减刺激政策的预期升温提振日圆兑美元，打击出口类股。

日经指数 在午后初段下跌1.2%至14,530.24点，从早盘触及的三周半高点14,799.28回撤。

出口类股下跌，本田汽车 挫跌2.4%，Sony 下滑1.7%，Panasonic 下降1.7%。

“原因在于日圆兑美元和欧元上涨，”SMBC Friend证券资深分析师Shigemitsu Tsuruta表示。“有迹象表明日本市场处于超买，所以投资者以日圆升值作为锁定获利的理由。”

东证股价指数 下跌0.8%至1,204.42点。(完)
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