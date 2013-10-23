日本股市：日经指数午后由升转跌，因日圆升值打击出口类股

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京10月23日 - 日本股市日经指数周三午后转而走低，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)直到明年初才会开始缩减刺激政策的预期升温提振日圆兑美元，打击出口类股。
日经指数 在午后初段下跌1.2%至14,530.24点，从早盘触及的三周半高点14,799.28回撤。
出口类股下跌，本田汽车 挫跌2.4%，Sony 下滑1.7%，Panasonic 下降1.7%。
“原因在于日圆兑美元和欧元上涨，”SMBC Friend证券资深分析师Shigemitsu Tsuruta表示。“有迹象表明日本市场处于超买，所以投资者以日圆升值作为锁定获利的理由。”
东证股价指数 下跌0.8%至1,204.42点。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。