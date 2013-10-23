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货币新闻 | 2013年 10月 23日 星期三 13:07 BJT

新加坡数据：9月CPI较上年同期增长1.6%，增幅低于预估

路透新加坡10月23日 - 新加坡周三公布：

* 新加坡9月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.6%，路透调查预估为增长1.85%

* 9月核心CPI同比增长1.7%，路透调查预估为增长1.8%

* 新加坡金管局重申，未来几季核心通胀率料上升

* 新加坡金管局称2013年整体通胀率料在2.5%-3%之间，2014年料介于2-3%。(完)
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