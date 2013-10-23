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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 13:16 BJT

《汇市简讯》澳元兑日圆下跌，但守住38.2%回档位

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* 澳元兑日圆涨势在约95.60附近熄火后，下跌近2%

* 日经指数下跌1.6%，上海股市跌1.17%，10年期美债收益率报2.48%

* 避险操作及日本出口商的美元/日圆卖单触发停止单

* 9/10月升势的38.2%回档位93.77守住，若失守将下看50%回档位93.18及区间支撑位(完)

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