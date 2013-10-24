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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 09:10 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
       
  中国农业发展银行至多100亿元一年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值4.61%
  农发行至多100亿元三年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值4.90%
  华电集团15亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和建设银行主承  
  晨鸣纸业  20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承        
  浙江铁路投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和浙商银行主承
  中金公司10亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，邮储银行/交行等主承
  山东魏桥创业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承
  红豆集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承  
  开滦集团9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行主承
  江阴利港发电股份有限公司1亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中信银行和工行主承              
           
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  二、新债上市：
     
  进出口银行60亿元三年期固息债130330，票面利率4.80%
  进出口行50亿元一年期固息债130331，票面利率4.49%
  泰州城建投集团18亿元10年期固息债1380293，票面利率6.92%    
  国电集团50亿元九个月期超短期融资券011309006，票面利率5.10%
  浙江龙盛 6亿元一年期短期融资券041358071，票面利率5.63%
  山东高速集团30亿元一年期短融041355035，票面利率5.57%
  重庆高科集团3.5亿元一年期短融041361047，票面利率5.85%
  招商证券 30亿元三个月期短融071301008，票面利率5.20%
  蚌埠玻璃工业设计研究院4亿元一年期短融041371008，票面利率6.45%
  中炬高新 3亿元一年期短融041361049，票面利率6.30%
  长沙市轨道交通集团15亿元五年期中票101361015，票面利率6.70%
  珠海格力集团15亿元三年期中票101352008，票面利率5.50%
  新疆生产建设兵团建设工程(集团)7亿元五年期中票101364008，票面利率6.80%
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  三、缴款：
    
  国家开发银行50亿元一年期固息债130243，票面利率4.55%
  国开行50亿元三年期固息债130244，票面利率4.89%
  国开行50亿元五年期固息债130245，票面利率4.97%
  国开行50亿元七年期固息债130246，票面利率5.0130%
  国开行40亿元10年期固息债130247，票面利率5.04%
  进出口行60亿元两年期固息债130333，票面利率4.82%
  农发行100亿元七年期固息债130427，票面利率4.95%
  塔城地区国有资产投资15亿元六年期固息债1380291，票面利率7.49%
  寿光城投4.8亿元七年期固息债1380308，票面利率7.10%
  资阳水务投资18亿元七年期固息债1380325，票面利率7.40%
  财政部代发221亿元五年期地方债139112，票面利率4.33%         
  中国海运集团20亿元六个月期超短融   
  通裕重工 4.5亿元一年期短融
  广州交通投资集团10亿元一年期短融
  浙江古纤道新材料股份有限公司3亿元一年期短融
  浙商证券10亿元三个月期短融
  林州重机 3亿元一年期短融
  山东宏桥新型材料有限公司10亿元一年期短融
  方正证券 15亿元三个月期短融
  德力西集团5亿元一年期短融  
  北京控股集团40亿元五年期中期票据
  紫金矿业 15亿元五年期中票
  紫金矿业 10亿元五年期中票 
  云南建工集团5亿元五年期中期票据                                                               
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  四、还本付息：
    
  中国北车 20亿元三个月期超短融011328005到期兑付，票面利率4.70%
  葛洲坝 20亿元三个月期超短融011362001到期兑付，票面利率4.70%
  南玻A 7亿元一年期短融041254052到期兑付，票面利率4.71%
  浙江省建设投资集团4亿元一年期短融041259056到期兑付，票面利率5.22%
  国电集团82亿元一年期短融041259058到期兑付，票面利率4.35%
  润华集团股份5亿元一年期短融041260070到期兑付，票面利率5.90%
  中国联合网络通信150亿元一年期短融041261033到期兑付，票面利率4.20%   
  天能电池集团4亿元一年期短融041264031到期兑付，票面利率6.55%
  平高电气 5亿元一年期短融041265007到期兑付，票面利率5.03%
  新兴集团10亿元一年期短融041269030到期兑付，票面利率4.71%
  成都市公共交通集团2.5亿元一年期短融041272006到期兑付，票面利率5.03% 
  中信证券  50亿元三个月期限短融071303007到期兑付，票面利率4.70%
  中信建投证券16亿元三个月期限短融071307007到期兑付，票面利率4.89%
  招商证券 33亿元三个月短融071301006到期兑付，票面利率4.88%    
  南方电网70亿元五年期固息债088054到期兑付，票面利率4.25%
  吉林省高速公路集团10亿元五年期固息债088056到期兑付，票面利率5.65%
  中国电信 100亿元五年期中票0882025到期兑付，票面利率4.15%
  浙江台州0.87亿元一年期中小企业集合票据1283027到期兑付，票面利率5.70%
  财政部220亿元15年期国债030009付息，票面利率4.18%
  南方电网10亿元七年期固息债088055付息，票面利率4.36%
  交通银行  260亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1115001付息，票面利率5.75%
  大同煤矿集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180145付息，票面利率5.85%                  
  大同煤矿集团20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1180146付息，票面利率5.95%     
  中国平煤神马能源化工30亿元五年期中票1182285付息，票面利率6.01%
  金阳建设投资集团12亿元六年期固息债1280347付息，票面利率6.70%
  三环集团公司8亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280351付息，票面利率5.50%
  湖南省高速公路总公司25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280352付息，票面利率6.40%                
   
  云南城市建设投资集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280354付息，票面利率7.15%   
  黑龙江省高速公路15亿元五年期中票1282415付息，票面利率6.50%
  神华集团50亿元五年期中票1282416付息，票面利率4.61%
  嘉兴市城市投资4.7亿元五年期中票1282417付息，票面利率6.10%
  无锡新区经济发展公司11亿元五年期中票1282418付息，票面利率6.10%
  湖北省联合发展7亿元五年期中票1282419付息，票面利率5.70%        
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国温州金融改革试点获批已一年半有余，对于下一步的金改思路，浙江省副省长朱从玖表示，已在研究温
州发行市政债的方案，一旦时机成熟，考虑进行试点。 
  --银行间交易商协会人士透露，将超短融发行主体范围，由此前的AAA级央企，扩大至地方AAA级企业及中债评
级AA+以上企业。
        
    今日公布10月汇丰制造业PMI初值                 (9月51.2)
    10/27公布1-9月规模以上工业企业利润             (1-8月12.8%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳; 审校 李宏薇)

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