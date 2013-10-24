《中国债券市场每日交易备忘》--10月24日

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行至多100亿元一年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值4.61% 农发行至多100亿元三年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值4.90% 华电集团15亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和建设银行主承 晨鸣纸业 20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承 浙江铁路投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和浙商银行主承 中金公司10亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，邮储银行/交行等主承 山东魏桥创业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 红豆集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承 开滦集团9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行主承 江阴利港发电股份有限公司1亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中信银行和工行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 进出口银行60亿元三年期固息债130330，票面利率4.80% 进出口行50亿元一年期固息债130331，票面利率4.49% 泰州城建投集团18亿元10年期固息债1380293，票面利率6.92% 国电集团50亿元九个月期超短期融资券011309006，票面利率5.10% 浙江龙盛 6亿元一年期短期融资券041358071，票面利率5.63% 山东高速集团30亿元一年期短融041355035，票面利率5.57% 重庆高科集团3.5亿元一年期短融041361047，票面利率5.85% 招商证券 30亿元三个月期短融071301008，票面利率5.20% 蚌埠玻璃工业设计研究院4亿元一年期短融041371008，票面利率6.45% 中炬高新 3亿元一年期短融041361049，票面利率6.30% 长沙市轨道交通集团15亿元五年期中票101361015，票面利率6.70% 珠海格力集团15亿元三年期中票101352008，票面利率5.50% 新疆生产建设兵团建设工程(集团)7亿元五年期中票101364008，票面利率6.80% ============================================================================ 三、缴款： 国家开发银行50亿元一年期固息债130243，票面利率4.55% 国开行50亿元三年期固息债130244，票面利率4.89% 国开行50亿元五年期固息债130245，票面利率4.97% 国开行50亿元七年期固息债130246，票面利率5.0130% 国开行40亿元10年期固息债130247，票面利率5.04% 进出口行60亿元两年期固息债130333，票面利率4.82% 农发行100亿元七年期固息债130427，票面利率4.95% 塔城地区国有资产投资15亿元六年期固息债1380291，票面利率7.49% 寿光城投4.8亿元七年期固息债1380308，票面利率7.10% 资阳水务投资18亿元七年期固息债1380325，票面利率7.40% 财政部代发221亿元五年期地方债139112，票面利率4.33% 中国海运集团20亿元六个月期超短融 通裕重工 4.5亿元一年期短融 广州交通投资集团10亿元一年期短融 浙江古纤道新材料股份有限公司3亿元一年期短融 浙商证券10亿元三个月期短融 林州重机 3亿元一年期短融 山东宏桥新型材料有限公司10亿元一年期短融 方正证券 15亿元三个月期短融 德力西集团5亿元一年期短融 北京控股集团40亿元五年期中期票据 紫金矿业 15亿元五年期中票 紫金矿业 10亿元五年期中票 云南建工集团5亿元五年期中期票据 ============================================================================ 四、还本付息： 中国北车 20亿元三个月期超短融011328005到期兑付，票面利率4.70% 葛洲坝 20亿元三个月期超短融011362001到期兑付，票面利率4.70% 南玻A 7亿元一年期短融041254052到期兑付，票面利率4.71% 浙江省建设投资集团4亿元一年期短融041259056到期兑付，票面利率5.22% 国电集团82亿元一年期短融041259058到期兑付，票面利率4.35% 润华集团股份5亿元一年期短融041260070到期兑付，票面利率5.90% 中国联合网络通信150亿元一年期短融041261033到期兑付，票面利率4.20% 天能电池集团4亿元一年期短融041264031到期兑付，票面利率6.55% 平高电气 5亿元一年期短融041265007到期兑付，票面利率5.03% 新兴集团10亿元一年期短融041269030到期兑付，票面利率4.71% 成都市公共交通集团2.5亿元一年期短融041272006到期兑付，票面利率5.03% 中信证券 50亿元三个月期限短融071303007到期兑付，票面利率4.70% 中信建投证券16亿元三个月期限短融071307007到期兑付，票面利率4.89% 招商证券 33亿元三个月短融071301006到期兑付，票面利率4.88% 南方电网70亿元五年期固息债088054到期兑付，票面利率4.25% 吉林省高速公路集团10亿元五年期固息债088056到期兑付，票面利率5.65% 中国电信 100亿元五年期中票0882025到期兑付，票面利率4.15% 浙江台州0.87亿元一年期中小企业集合票据1283027到期兑付，票面利率5.70% 财政部220亿元15年期国债030009付息，票面利率4.18% 南方电网10亿元七年期固息债088055付息，票面利率4.36% 交通银行 260亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1115001付息，票面利率5.75% 大同煤矿集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180145付息，票面利率5.85% 大同煤矿集团20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1180146付息，票面利率5.95% 中国平煤神马能源化工30亿元五年期中票1182285付息，票面利率6.01% 金阳建设投资集团12亿元六年期固息债1280347付息，票面利率6.70% 三环集团公司8亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280351付息，票面利率5.50% 湖南省高速公路总公司25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280352付息，票面利率6.40% 云南城市建设投资集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280354付息，票面利率7.15% 黑龙江省高速公路15亿元五年期中票1282415付息，票面利率6.50% 神华集团50亿元五年期中票1282416付息，票面利率4.61% 嘉兴市城市投资4.7亿元五年期中票1282417付息，票面利率6.10% 无锡新区经济发展公司11亿元五年期中票1282418付息，票面利率6.10% 湖北省联合发展7亿元五年期中票1282419付息，票面利率5.70% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国温州金融改革试点获批已一年半有余，对于下一步的金改思路，浙江省副省长朱从玖表示，已在研究温 州发行市政债的方案，一旦时机成熟，考虑进行试点。 --银行间交易商协会人士透露，将超短融发行主体范围，由此前的AAA级央企，扩大至地方AAA级企业及中债评 级AA+以上企业。 今日公布10月汇丰制造业PMI初值 (9月51.2) 10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月12.8%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。