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货币新闻 | 2013年 10月 23日 星期三 13:45 BJT

日本经济：朝实现2%通胀率目标稳步迈进--央行总裁黑田东彦

路透东京10月23日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，日本朝实现2%通胀率目标稳步迈进。

黑田东彦表示，随着日本负产出缺口缩窄，预计消费者物价将持续上涨。

他还称，近期消费者物价上涨不完全是因为日圆疲弱带动能源成本上升，数据显示许多商品价格都在上涨。(完)

(编译 于春红; 审校　戴素萍)
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