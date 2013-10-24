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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 17:51 BJT

《中国企业债发行日程表》--10月24日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日     年利率    主体评级    发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*北京金利源    10       7    周五簿记建档  上限7.20%      AA     10/28-10/30  平安证券
国资经营管理中心 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*湖北交通投资   5      10    周五簿记建档 区间5.78%-5.98% AAA    10/28-10/30  银河证券
公司          (第七年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)          国开证券
               25      15    周五簿记建档 区间5.98%-6.18% AAA     
              (第10年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 
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*浙江永利实业   5       6    10/28簿记建档 区间7.0%-7.5%  AA     10/29-10/31 东方花旗证券
集团          (第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/精功集团担保)
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*怀化工业园    12       7    周五簿记建档  上限7.80%      AA     10/29-11/4   德邦证券
投资开发公司     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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郴州高科投资   18       7        --          7.25%        AA     10/21-10/25  德邦证券
控股公司         (第3-7年末每年偿还20%本金)
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丹阳投资集团    8       7        --         *6.90%        AA     10/23-10/25  海通证券
              (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆市三峡担保集团提供担保)           国开证券
                8       6        --         *6.81%
              (第3-6年末每年偿还25%本金/江苏省信用再担保提供担保)
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永州城投       10       7        --          7.30%        AA     10/23-10/25  财富证券
开发公司        (第3-7年末每年偿还20%本金)
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武汉光谷联合    6       6        --         *7.35%        AA-    10/23-10/28  天风证券
集团公司      (第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/武汉信用风险管理担保)
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南阳投资集团   18       7        --         *7.05%        AA     10/24-10/28  国开证券
                 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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重庆双福建设   12       7        --         *7.49%        AA     10/23-10/29  华林证券
开发公司      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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河北广电信息    3       8        --         *6.45%        AA     10/23-10/29  长江证券
网络集团      (第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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池州平天湖     10       7        --         *7.40%        AA-    10/23-10/29  民族证券
建设工程公司  (第3-7年末每年偿还20%本金,以国有土地使用权抵押担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)


 (整理 边竞； 审校 吴芳)

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