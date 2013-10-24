《中国企业债发行日程表》--10月24日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ============================================================================================ *北京金利源 10 7 周五簿记建档 上限7.20% AA 10/28-10/30 平安证券 国资经营管理中心 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ *湖北交通投资 5 10 周五簿记建档 区间5.78%-5.98% AAA 10/28-10/30 银河证券 公司 (第七年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 国开证券 25 15 周五簿记建档 区间5.98%-6.18% AAA (第10年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ *浙江永利实业 5 6 10/28簿记建档 区间7.0%-7.5% AA 10/29-10/31 东方花旗证券 集团 (第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/精功集团担保) ============================================================================================ *怀化工业园 12 7 周五簿记建档 上限7.80% AA 10/29-11/4 德邦证券 投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 郴州高科投资 18 7 -- 7.25% AA 10/21-10/25 德邦证券 控股公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 丹阳投资集团 8 7 -- *6.90% AA 10/23-10/25 海通证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆市三峡担保集团提供担保) 国开证券 8 6 -- *6.81% (第3-6年末每年偿还25%本金/江苏省信用再担保提供担保) ============================================================================================ 永州城投 10 7 -- 7.30% AA 10/23-10/25 财富证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 武汉光谷联合 6 6 -- *7.35% AA- 10/23-10/28 天风证券 集团公司 (第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/武汉信用风险管理担保) ============================================================================================ 南阳投资集团 18 7 -- *7.05% AA 10/24-10/28 国开证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 重庆双福建设 12 7 -- *7.49% AA 10/23-10/29 华林证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 河北广电信息 3 8 -- *6.45% AA 10/23-10/29 长江证券 网络集团 (第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 池州平天湖 10 7 -- *7.40% AA- 10/23-10/29 民族证券 建设工程公司 (第3-7年末每年偿还20%本金,以国有土地使用权抵押担保) ============================================================================================ 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 边竞； 审校 吴芳)