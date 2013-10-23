澳洲政经：央行获政府拨款88亿澳元补强储备基金

路透悉尼10月23日 - 澳洲政府表示，将以一次性拨款的方式挹注88亿澳元给澳洲央行，以提升央行财务实力。

澳洲国库部长霍基周三说，此次现金注资将强化央行引导货币政策及外汇操作的能力。

“央行总裁致函给我指出，央行理事会认为把澳洲央行储备基金增加到相当于央行风险资产的15%，是比较恰当的作法。”霍基在新闻稿中称。

澳洲央行当前的储备基金规模为19.5亿澳元，相当于资产的3.8%，远低于央行的安心水平。获得注资之后的储备基金规模，将等于截至10月16日止风险资产的11%。

澳洲央行储备基金价值之所以缩水，大多是因澳元升值造成的。

澳元兑美元在2011年创下自由浮动以来高位1.1081美元，最新报0.9654。(完)