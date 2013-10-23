澳洲政经：央行获政府拨款88亿澳元补强储备基金

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透悉尼10月23日 - 澳洲政府表示，将以一次性拨款的方式挹注88亿澳元给澳洲央行，以提升央行财务实力。
澳洲国库部长霍基周三说，此次现金注资将强化央行引导货币政策及外汇操作的能力。
“央行总裁致函给我指出，央行理事会认为把澳洲央行储备基金增加到相当于央行风险资产的15%，是比较恰当的作法。”霍基在新闻稿中称。
澳洲央行当前的储备基金规模为19.5亿澳元，相当于资产的3.8%，远低于央行的安心水平。获得注资之后的储备基金规模，将等于截至10月16日止风险资产的11%。
澳洲央行储备基金价值之所以缩水，大多是因澳元升值造成的。
澳元兑美元在2011年创下自由浮动以来高位1.1081美元，最新报0.9654。(完)
(编译 李婷仪 审校)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。