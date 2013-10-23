航空产业：波音上调未来20年在东北亚飞机市场销售预估

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京10月23日 - 波音 周三调高对于东北亚飞机市场的预估，预期未来20年将销售1,360架喷气式飞机、价值2,800亿美元，原先预估为1,270架。
波音负责商用飞机行销的副总裁Randy Tinseth于东京简报会上宣布该预估。
在上一次的20年市场预测中，波音预期商用飞机的销售额将为2,200亿美元。在最新预估中，波音预期替换需求将占到总需求的55%。东北亚市场包括日本、台湾和朝鲜半岛。(完) (编译 戴素萍 审校 隋芬)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。