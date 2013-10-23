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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 13:58 BJT

航空产业：波音上调未来20年在东北亚飞机市场销售预估

路透东京10月23日 - 波音 周三调高对于东北亚飞机市场的预估，预期未来20年将销售1,360架喷气式飞机、价值2,800亿美元，原先预估为1,270架。

波音负责商用飞机行销的副总裁Randy Tinseth于东京简报会上宣布该预估。

在上一次的20年市场预测中，波音预期商用飞机的销售额将为2,200亿美元。在最新预估中，波音预期替换需求将占到总需求的55%。东北亚市场包括日本、台湾和朝鲜半岛。(完) (编译 戴素萍 审校 隋芬)
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