国际油市：布兰特原油跌破110美元，受美国就业数据疲弱及库存增加拖累

0511GMT，布兰特原油期货 下跌0.27美元，报每桶109.70美元，稍早曾触及110.06美元的盘中高点。

美国原油期货12月合约 跌0.50美元，报97.80美元。

布兰特原油/美国原油价差CL-LCO1=R扩大至12美元，为4月中以来最大。

“美国原油价格目前主要受美国供应所左右，那也是造成隔夜美国原油表现不如布兰特原油的原因。”悉尼OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun说。

他表示，交易商目前正从经济和石油数据找寻进一步线索，以研判美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激计划动向。

美国石油协会(API)周二的数据显示，上周库欣(美国原油期货合约交割地)原油库存再度增加，这引发了美国原油卖盘。投资人静待美国能源资料协会(EIA)的一周数据。(完)

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