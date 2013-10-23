国际油市：布兰特原油跌破110美元，受美国就业数据疲弱及库存增加拖累

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0511GMT，布兰特原油期货 下跌0.27美元，报每桶109.70美元，稍早曾触及110.06美元的盘中高点。
美国原油期货12月合约 跌0.50美元，报97.80美元。
布兰特原油/美国原油价差CL-LCO1=R扩大至12美元，为4月中以来最大。
“美国原油价格目前主要受美国供应所左右，那也是造成隔夜美国原油表现不如布兰特原油的原因。”悉尼OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun说。
他表示，交易商目前正从经济和石油数据找寻进一步线索，以研判美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激计划动向。
美国石油协会(API)周二的数据显示，上周库欣(美国原油期货合约交割地)原油库存再度增加，这引发了美国原油卖盘。投资人静待美国能源资料协会(EIA)的一周数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。