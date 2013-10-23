澳新汇市：澳元和新西兰元挫跌，受大量日圆买盘所打击

澳元最新报0.9662美元，日内下跌0.5%。

美国周二公布疲弱的就业数据，使得新西兰元和澳元今日稍早时获得支撑，因该数据让市场更加预期美联储将延至明年初才会开始缩减宽松举措。

交易员表示，澳元和新西兰元午后下滑，最初是因受到日本出口商庞大的美元/日圆卖压所引发。

新西兰元再度受到重创，兑日圆 下跌约2%至81.68日圆。澳元兑日圆 下跌1.3%至94.00。

雪上加霜的是，10年期美债收益率跌破2.5%，为7月以来首见。(完)

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