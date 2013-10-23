澳新汇市：澳元和新西兰元挫跌，受大量日圆买盘所打击

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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澳元最新报0.9662美元，日内下跌0.5%。
美国周二公布疲弱的就业数据，使得新西兰元和澳元今日稍早时获得支撑，因该数据让市场更加预期美联储将延至明年初才会开始缩减宽松举措。
交易员表示，澳元和新西兰元午后下滑，最初是因受到日本出口商庞大的美元/日圆卖压所引发。
新西兰元再度受到重创，兑日圆 下跌约2%至81.68日圆。澳元兑日圆 下跌1.3%至94.00。
雪上加霜的是，10年期美债收益率跌破2.5%，为7月以来首见。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。