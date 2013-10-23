台湾股市：收盘跌0.29%，苹果供应商涨跌不一

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北10月23日 - 台湾股市周三收盘微跌0.29%。苹果 上日发表轻薄的iPad和速度更快的Mac电脑，但供应商涨跌互见；金融股 则收跌0.8%。
加权股价指数 收盘小跌0.29%至8,393.62点，其中电子股仅小跌0.06%，大盘则优于韩国股市 的0.99%跌幅。成交初值 为758.72亿台币，上日为781.19亿。
凯基投顾分析师张明祥说，〞台积电上周的法说之后，电子类股慢慢有起来，反倒是金融和传统产业股比较弱。〞
此前苹果发布了更为轻薄的iPad和速度更快的Mac电脑，以迎接假期购物季。 苹果供应商今日涨跌互见。鸿海精密 与和硕 分别收跌0.26%和收升0.75%，而相机镜头生产商大立光 小跌0.51%。
但是智能手机生产商宏达电 终场下跌2.51%；路透引述消息人士指出，由于销售低迷带来现金流压力，宏达电已停运四条生产线中的至少一条，占到总产能的至少五分之一，而且打算把产品生产外包。 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。