台湾股市：收盘跌0.29%，苹果供应商涨跌不一

路透台北10月23日 - 台湾股市周三收盘微跌0.29%。苹果 上日发表轻薄的iPad和速度更快的Mac电脑，但供应商涨跌互见；金融股 则收跌0.8%。

加权股价指数 收盘小跌0.29%至8,393.62点，其中电子股仅小跌0.06%，大盘则优于韩国股市 的0.99%跌幅。成交初值 为758.72亿台币，上日为781.19亿。

凯基投顾分析师张明祥说，〞台积电上周的法说之后，电子类股慢慢有起来，反倒是金融和传统产业股比较弱。〞

此前苹果发布了更为轻薄的iPad和速度更快的Mac电脑，以迎接假期购物季。 苹果供应商今日涨跌互见。鸿海精密 与和硕 分别收跌0.26%和收升0.75%，而相机镜头生产商大立光 小跌0.51%。