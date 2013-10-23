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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 14:23 BJT

台湾股市：收盘跌0.29%，苹果供应商涨跌不一

路透台北10月23日 - 台湾股市周三收盘微跌0.29%。苹果 上日发表轻薄的iPad和速度更快的Mac电脑，但供应商涨跌互见；金融股 则收跌0.8%。

加权股价指数 收盘小跌0.29%至8,393.62点，其中电子股仅小跌0.06%，大盘则优于韩国股市 的0.99%跌幅。成交初值 为758.72亿台币，上日为781.19亿。

凯基投顾分析师张明祥说，〞台积电上周的法说之后，电子类股慢慢有起来，反倒是金融和传统产业股比较弱。〞

此前苹果发布了更为轻薄的iPad和速度更快的Mac电脑，以迎接假期购物季。 苹果供应商今日涨跌互见。鸿海精密 与和硕 分别收跌0.26%和收升0.75%，而相机镜头生产商大立光 小跌0.51%。

但是智能手机生产商宏达电 终场下跌2.51%；路透引述消息人士指出，由于销售低迷带来现金流压力，宏达电已停运四条生产线中的至少一条，占到总产能的至少五分之一，而且打算把产品生产外包。 (完)
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