台湾数据：9月工业生产指数较上年同期增1.06%--经济部

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透台北10月23日 - 台湾经济部周三公布，9月工业生产指数较上年同期增1.06%，上月修正为年减0.57%。
经济部在新闻稿中指出，以电子零组件业来看，9月增加2.75%，主因智慧行动装置新品持续上市，推升行动晶片需求，晶圆代工、构装IC产量持续成长，加以LED、太阳能等产业回温，有效填补大尺寸面板及模组制程因下游电视厂商库存水位偏高影响出货力道，以及印刷电路板受PC需求下降而减产之干扰。
经济部称，展望未来，由于美国财政僵局暂时获得解决，加上欧盟在德英法经济高于预期下而稍见起色，可望弥补新兴经济体成长减缓之需求空间，惟欧美耶诞消费需求及中国大陆元春前的备货力道仍需观察。预期10月生产指数将较9月相近。(完)
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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(here) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。