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货币新闻 | 2013年 10月 23日 星期三 16:09 BJT

台湾数据：9月工业生产指数较上年同期增1.06%--经济部

路透台北10月23日 - 台湾经济部周三公布，9月工业生产指数较上年同期增1.06%，上月修正为年减0.57%。

经济部在新闻稿中指出，以电子零组件业来看，9月增加2.75%，主因智慧行动装置新品持续上市，推升行动晶片需求，晶圆代工、构装IC产量持续成长，加以LED、太阳能等产业回温，有效填补大尺寸面板及模组制程因下游电视厂商库存水位偏高影响出货力道，以及印刷电路板受PC需求下降而减产之干扰。

经济部称，展望未来，由于美国财政僵局暂时获得解决，加上欧盟在德英法经济高于预期下而稍见起色，可望弥补新兴经济体成长减缓之需求空间，惟欧美耶诞消费需求及中国大陆元春前的备货力道仍需观察。预期10月生产指数将较9月相近。(完)

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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(here) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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