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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 09:44 BJT

中国数据：10月制造业PMI初值升至50.9，创七个月高位--汇丰

路透北京10月24日 - 汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的10月初值数据升至50.9，创下七个月高位，上月终值为50.2。

Markit提供的新闻稿并显示，10月制造业新订单分项指数初值升至51.6，为七个月高位。上月终值为50.8。

是次PMI预览数据样本采集自10月11-22日之间，终值定于11月1日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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