《汇市简讯》欧元兑美元跌势温和，尽管欧元兑日圆重挫

0606GMT

* 欧元兑美元跌势受限在1.3766，尽管欧元兑日圆从135.28挫跌至134.00

* 欧元仍偏多，甚至欧元/日圆亦然，因美联储料推迟缩减、风险胃纳升温

* 在1.3800仍有卖单，但上方有停止单，投机客伺机逢低敲进

* 下档停止单可能要到1.3700下方

* 当前水准下方有稳固技术支撑，一目均衡转换线在1.3632，基准线在1.3565(完)

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