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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 14:23 BJT

韩国汇市：韩元小幅收高，但跌落九个月高位

路透首尔10月23日 - 韩国韩元周三在本地市场小幅收高，盘中触及九个多月来最高水平之后回落。市场担心中国可能收紧政策来抑制通胀压力，引发美元空头回补。

韩元兑美元 收报1,055.8，盘中高见1月15日以来最高的1,055.0。上日收盘价为1,060.8。

中国初级市场短期利率周三上涨，此前监管当局表示考虑收紧流动性，以应对物价上涨压力。(完)

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