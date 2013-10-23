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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 14:28 BJT

日本股市：日经指数下挫近2%创三周来最大跌幅，因日圆走强打击人气

路透东京10月23日 - 日股日经指数周三创三周来最大单日跌幅，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)直到明年初才会开始缩减刺激政策的预期升温，令美元兑日圆下挫，从而打压日本股市。

日经指数 下挫2.0%，收报14,426.05点，自早盘触及的三周半高点14,799.28点回落，并跌穿25日移动均值14,432.21点。

交易商称，美元走弱引发日股期货卖压。美元/日圆 下跌0.8%，报97.36。

东证股价指数 跌1.5%，报1,195.98点，计27.2亿股换手，为10月2日以来最高。(完)
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