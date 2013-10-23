日本股市：日经指数下挫近2%创三周来最大跌幅，因日圆走强打击人气

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京10月23日 - 日股日经指数周三创三周来最大单日跌幅，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)直到明年初才会开始缩减刺激政策的预期升温，令美元兑日圆下挫，从而打压日本股市。
日经指数 下挫2.0%，收报14,426.05点，自早盘触及的三周半高点14,799.28点回落，并跌穿25日移动均值14,432.21点。
交易商称，美元走弱引发日股期货卖压。美元/日圆 下跌0.8%，报97.36。
东证股价指数 跌1.5%，报1,195.98点，计27.2亿股换手，为10月2日以来最高。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。