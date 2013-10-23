欧股业绩：标致第三季营收下滑，或缩减与通用的联盟计划

路透巴黎10月23日 - 法国车企PSA标致雪铁龙 表示可能缩减其与通用汽车(General Motors) 的企业联盟计划。该公司公告称第三季营收较前季下滑3.7%。

总部设在巴黎的标致周三表示，正“评估”与通用在小轿车方面的合作计划。面对竞争对手，该公司在欧洲市场持续失守。

“因此，此前宣布的中期(联盟)协作计划的综合效益可能重新向下调整，”标致在一份声明中称。

标致在欧洲销量上位居第二，远远落后于福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 。该公司正通过国内裁员和削减产能，并且寻求与中国伙伴东风集团 进行合作，努力遏制亏损。

标致称，该公司的第三季营收跌至121.1亿欧元(166.8亿美元)，低于去年同期的125.8亿欧元。

今年，该公司在欧洲市场的份额继续被福斯汽车和其他主要竞争对手蚕食。该公司称汇率因素也是销售下滑的原因之一。

不过，标致重申将2013年运营现金支出至少减半至15亿欧元的目标，明年将进一步“大幅削减”现金支出。