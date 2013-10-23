欧股业绩：标致第三季营收下滑，或缩减与通用的联盟计划

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透巴黎10月23日 - 法国车企PSA标致雪铁龙 表示可能缩减其与通用汽车(General Motors) 的企业联盟计划。该公司公告称第三季营收较前季下滑3.7%。
总部设在巴黎的标致周三表示，正“评估”与通用在小轿车方面的合作计划。面对竞争对手，该公司在欧洲市场持续失守。
“因此，此前宣布的中期(联盟)协作计划的综合效益可能重新向下调整，”标致在一份声明中称。
标致在欧洲销量上位居第二，远远落后于福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 。该公司正通过国内裁员和削减产能，并且寻求与中国伙伴东风集团 进行合作，努力遏制亏损。
标致称，该公司的第三季营收跌至121.1亿欧元(166.8亿美元)，低于去年同期的125.8亿欧元。
今年，该公司在欧洲市场的份额继续被福斯汽车和其他主要竞争对手蚕食。该公司称汇率因素也是销售下滑的原因之一。
不过，标致重申将2013年运营现金支出至少减半至15亿欧元的目标，明年将进一步“大幅削减”现金支出。
标致预计，2013年的欧洲汽车市场可能下滑约4%，中国市场将增长约14%，俄罗斯市场下降7%。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。