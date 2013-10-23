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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 14:35 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：中国收紧政策的预期打压风险偏好

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* 美元兑日圆下跌0.74%，欧元兑日圆下跌0.69%，澳元兑美元下滑0.60%，欧元兑美元微跌0.05%

* 日股日经指数收低1.95%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.43%，上海沪综指跌1.03%

* 美国十年期公债收益率触及2.4850%的低点，中国七天回购利率触及高点4.55%

* 中国货币市场利率上扬，是因政策收紧预期升温

* 澳洲CPI意外高于预期，突显亚洲面临的物价上涨压力

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