中国股市：沪综指收跌逾1%至近三周新低，成长股持续调整打压人气

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海10月23日 - 中国股市沪综指周三收跌逾1%至近三周新低。分析师指出，前期涨幅较大的传媒等成长股板块，近两日持续深度调整打压市场人气；但从基本面和流动性前瞻来看，大盘或正在迎来风格转换，周期股四季度看好。
沪综指 收报2,183.107点，跌27.545点或1.25%，此前收盘低点为9月30日的2,174.66点。上证A股今日成交额为1,255亿元人民币，上日为1,343亿元。
“创业板今天跌的比较多，影响了周期股的表现。”浙商证券策略分析师戴康认为。
深圳创业板指数P 今日收跌2.906%。
不过他指出，周期股当前的跌势可能并不会持续太久，相反看多的因素正在增加，这包括最新的美国非农就业人数低于预期，美国QE(量化宽松)将不会短时间内退出，有利于给A股创造稳定流动性。
另外，从水泥、煤炭及一些大宗耐用消费品的价格及销售情况来看，基本面向上的动能也在加强，创业板近期的跌势大概率在酝酿风格转换。
美国9月非农就业岗位增幅远低于预期，暗示经济失去动能，同时料会支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持每月公债购买计划的决定。
沪深300指数 收跌1.12%，报2,418.491点；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,419.6点，跌0.92%，成交821,082手。(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。