中国企业：电价下调与经济放缓将损及今年电力企业利润成长

2013年中国经济增速料为23年来最慢，这将加剧电力企业2013年获利所面临的压力。

国有企业中国大唐的上市子公司大唐国际 今年前九个月发电量已减少2%，公司归咎于经济放缓。

分析师表示，拥有高效技术，并能够利用风能或水力等可再生形式发电的电力企业，今年获利或能出现成长。

这其中包括中国最大上市发电商华能。根据汤森路透I/B/E/S访问的28名分析师，华能2013年净利料较上年增长一倍至110.4亿元人民币。