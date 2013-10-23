中国企业：电价下调与经济放缓将损及今年电力企业利润成长

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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2013年中国经济增速料为23年来最慢，这将加剧电力企业2013年获利所面临的压力。
国有企业中国大唐的上市子公司大唐国际 今年前九个月发电量已减少2%，公司归咎于经济放缓。
分析师表示，拥有高效技术，并能够利用风能或水力等可再生形式发电的电力企业，今年获利或能出现成长。
这其中包括中国最大上市发电商华能。根据汤森路透I/B/E/S访问的28名分析师，华能2013年净利料较上年增长一倍至110.4亿元人民币。
“虽然根据煤炭成本转嫁机制，年底前可能还会下调一次电价，但递增影响应该可以基本被煤炭价格下降及利用率提高所抵消，”摩根大通在报告中称。(完) (审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。