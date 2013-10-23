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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 15:01 BJT

全球金市：金价接近四周高位，因看好美国维持刺激举措

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1335.91 -4.13 -0.31 -20.22

现货银 22.64 0.01 +0.04 -25.23

现货铂金 1438.99 -5.11 -0.35 -6.25

现货钯金 745.47 -5.53 -0.74 7.73

COMEX期金 1336.00 -6.60 -0.49 -20.28 13970

COMEX期银 22.71 -0.08 -0.37 -25.08 4874

汇率

欧元/美元 1.3765

美元/日圆 97.38

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 张若琪)
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