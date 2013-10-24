主要国家经济指标预测--10月24日****

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
路透10月24日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 50.1 49.8 Markit服务业PMI 51.3 51.0 Markit综合PMI -- 50.5 0728 德国Markit制造业PMI 10月初值 51.5 51.1 Markit服务业PMI 53.9 53.7 Markit综合PMI -- 53.8 0758 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 51.4 51.1 Markit服务业PMI 52.4 52.2 Markit综合PMI 52.5 52.2 0800 意大利消费者信心指数 10月 101.1 101.1 0800 意大利薪资指数(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.5% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 10月 10 9 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差395 逆差392 1230 美国初请失业金人数(万人) 10月19日当周 34 35.8 四周均值(万人) -- 33.65 续请失业金人数(万人) 10月12日当周 287.5 285.9 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 52.5 52.8 1500 美国堪萨斯城联储制造业指数 10月 -- 正2 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- +1.1% (较上年同期) -- +2.3% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 +0.7% +0.8% 全国CPI(较上年同期) -- +0.9% 东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 +0.3% +0.2% 东京地区CPI(较上年同期) -- +0.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 10月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +1.2% +0.8% (较上年同期) +2.2% +1.8% 央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.3% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.7% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.1% 0645 法国工业景气指数 10月 98 98 0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 盈余3.18 -- 0830 英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 10月 0-9-0 0-9-0 1100 美国抵押贷款市场指数 10月18日当周 -0.6% -- 再融资指数 -1.3% -- 1230 美国进口物价 9月 +0.2% +0.2% 出口物价 +0.3% 持平 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 8月 +0.3% -- 1400 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00% 1400 欧元区消费者信心指数 10月 负14.50 负14.40 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 9月 40.3 41.7 出口(亿新西兰元) 38.3 34.5 贸易收支(亿新西兰元) 9月 逆差1.99 逆差7.5 贸易收支(亿新西兰元) 截至9月的一年 逆差15.4 逆差21.2 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超14,127 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超2,978 -- **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下: * 美国8月国际贸易收支 待定 * 美国9月进出口价格 10月23日 * 美国9月生产者物价指数(PPI) 10月29日 * 美国9月零售销售 10月29日 * 美国9月消费者物价指数(CPI) 10月30日 * 美国9月实质所得 10月30日 * 美国9月房屋开工率 11月26日 * 美国8月整体资本净流动 10月22日 * 美国9月工业生产 待定 * 美国8月建筑支出 10月22日 * 美国9月就业趋势指数 待定 * 美国8月工厂订单 11月4日 * 美国8月耐久财订单修正值 待定 * 美国8月批发(趸售)库存及销售 10月25日 * 美国9月领先指标 待定 * 美国8月企业库存 10月29日 * 美国9月克利夫兰联邦储备银行CPI 待定 * 美国9月联邦预算 待定
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。