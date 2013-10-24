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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 09:22 BJT

****主要国家经济指标预测--10月24日****

路透10月24日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
   
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值     前值
    
    0658     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           10月初值      50.1      49.8
                 Markit服务业PMI                                         51.3      51.0
                 Markit综合PMI                                            --       50.5
    0728     德国Markit制造业PMI                           10月初值      51.5      51.1
                 Markit服务业PMI                                         53.9      53.7
                 Markit综合PMI                                            --       53.8
    0758     欧元区Markit制造业PMI                         10月初值      51.4      51.1
                 Markit服务业PMI                                         52.4      52.2
                 Markit综合PMI                                           52.5      52.2
    0800     意大利消费者信心指数                              10月     101.1     101.1
    0800     意大利薪资指数(较前月)                             9月       --       持平
                         (较上年同期)                                     --      +1.5%
    1000     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                   10月       10         9
    1230    美国国际贸易收支(亿美元)                            8月    逆差395    逆差392
    1230    美国初请失业金人数(万人)                    10月19日当周      34       35.8
                      四周均值(万人)                                      --       33.65
                续请失业金人数(万人)                    10月12日当周     287.5     285.9
    1258    美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             10月初值      52.5      52.8
    1500    美国堪萨斯城联储制造业指数                         10月       --        正2
    2300     韩国国内生产总值(GDP)(较前季)                第三季初值      --       +1.1%
                               (较上年同期)                               --       +2.3%
    2330     日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)      9月        +0.7%     +0.8%
                 全国CPI(较上年同期)                                      --       +0.9%
                 东京地区核心CPI(较上年同期)                 10月        +0.3%     +0.2%
                 东京地区CPI(较上年同期)                                  --       +0.5%
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    10月23日(二)        
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      现值     预估值
    0030     澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)               第三季        +1.2%     +0.8%      
                                    (较上年同期)                         +2.2%     +1.8%      
                 央行CPI加权中值(较前季)                                 +0.6%     +0.6%      
                                (较上年同期)                             +2.3%     +2.3%      
                 央行CPI截尾均值(较前季)                                 +0.7%     +0.6%      
                                (较上年同期)                             +2.3%     +2.1%      
    0645     法国工业景气指数                                10月           98        98        
    0800     意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                   9月       盈余3.18      --      
    0830     英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息)      10月        0-9-0      0-9-0      
    1100     美国抵押贷款市场指数                        10月18日当周    -0.6%        --       
                       再融资指数                                        -1.3%        --      
    1230     美国进口物价                                     9月        +0.2%      +0.2%       
                 出口物价                                                +0.3%       持平      
    1300     美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)         8月        +0.3%        --       
    1400     加拿大央行利率决定                                          1.00%      1.00%     
    1400     欧元区消费者信心指数                            10月       负14.50    负14.40    
    2145     新西兰进口(亿新西兰元)                           9月        40.3        41.7       
                   出口(亿新西兰元)                                      38.3        34.5       
                   贸易收支(亿新西兰元)                       9月      逆差1.99   逆差7.5     
                   贸易收支(亿新西兰元)                 截至9月的一年  逆差15.4   逆差21.2    
    2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周      买超14,127     --      
             外资投资日本股票(亿日圆)                                  买超2,978      --      
    
 
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下:    
        
    * 美国8月国际贸易收支                     待定
    * 美国9月进出口价格                       10月23日
    * 美国9月生产者物价指数(PPI)              10月29日
    * 美国9月零售销售                         10月29日
    * 美国9月消费者物价指数(CPI)              10月30日
    * 美国9月实质所得                         10月30日
    * 美国9月房屋开工率                       11月26日
    * 美国8月整体资本净流动                   10月22日
    * 美国9月工业生产                         待定
    * 美国8月建筑支出                         10月22日
    * 美国9月就业趋势指数                     待定
    * 美国8月工厂订单                         11月4日
    * 美国8月耐久财订单修正值                 待定
    * 美国8月批发(趸售)库存及销售             10月25日
    * 美国9月领先指标                         待定
    * 美国8月企业库存                         10月29日
    * 美国9月克利夫兰联邦储备银行CPI          待定               
    * 美国9月联邦预算                         待定

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