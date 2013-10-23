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市场报道 | 2013年 10月 23日 星期三 14:58 BJT

法国经济：9月申请失业金数据“不会太好”，因补正8月技术失误--部长

路透巴黎10月23日 - 法国劳工部长萨潘周三表示，和8月比起来，该国9月申请失业金数据将令人失望。8月申领失业金人数为两年来首次回落。

“(9月)不会太好。”他告诉Europe 1电台，并称为了弥补因技术问题导致8月数据的下降，9月数据将较高。

“8月的问题对数据造成不正确的正面作用，将(给9月)带来负面作用。”(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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