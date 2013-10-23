美国金融：SEC将公布“群众集资”提案，便利小型企业募资

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透华盛顿10月23日 - 根据美国监管当局周三即将公布的新提案，寻求资金的创业人士及新创企业，将可透过网路向一般大众募集小额投资。
美国证券交易委员会(SEC)的“群众集资”(crowdfunding)计划，是根据2012年生效之新创企业启动法案(JOBS)而制定。这项法案获得两党普遍支持，法案松绑了联邦政府规范，以帮助激励中小企业成长。
群众集资的股权融资，使小型企业得以集结来自美国各地的小额投资，出资人则换取可能的投资回报。
如果SEC同意采行，这将是美国小型企业在私募证券市场集资途径的重大改变。
现行规定之下，私人企业仅能接受“具一定投资财经判断能力之投资人”，也就是不计房屋价值，其净值须达100万美元；或者年收入超过20万美元的个人。群众集资法将允许小企业每年可从未经公认合格的投资者筹资100万美元以上。
企业可以向一般散户销售股票而不需向SEC登记这些股票，此项设计是为了帮助新创企业节省发股成本及程序。但这些企业仍然必须透过受监管当局管辖的券商-经纪商、或者群众集资平台进行筹资。
目前尚不清楚有多少组织会向当局注册成立集资平台，因为很多人还在观察SEC的法令发展。
利用群众集资的企业仍必须揭露部分业务资讯，企业向未经公认合格投资者所募集的资金，也将根据特定收入门槛而设限。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。