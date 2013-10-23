美国金融：SEC将公布“群众集资”提案，便利小型企业募资

路透华盛顿10月23日 - 根据美国监管当局周三即将公布的新提案，寻求资金的创业人士及新创企业，将可透过网路向一般大众募集小额投资。

美国证券交易委员会(SEC)的“群众集资”(crowdfunding)计划，是根据2012年生效之新创企业启动法案(JOBS)而制定。这项法案获得两党普遍支持，法案松绑了联邦政府规范，以帮助激励中小企业成长。

群众集资的股权融资，使小型企业得以集结来自美国各地的小额投资，出资人则换取可能的投资回报。

如果SEC同意采行，这将是美国小型企业在私募证券市场集资途径的重大改变。

现行规定之下，私人企业仅能接受“具一定投资财经判断能力之投资人”，也就是不计房屋价值，其净值须达100万美元；或者年收入超过20万美元的个人。群众集资法将允许小企业每年可从未经公认合格的投资者筹资100万美元以上。

企业可以向一般散户销售股票而不需向SEC登记这些股票，此项设计是为了帮助新创企业节省发股成本及程序。但这些企业仍然必须透过受监管当局管辖的券商-经纪商、或者群众集资平台进行筹资。

目前尚不清楚有多少组织会向当局注册成立集资平台，因为很多人还在观察SEC的法令发展。