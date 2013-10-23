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市场报道 | 2013年 10月 23日 星期三 15:15 BJT

更正-法国数据：“10月”工业景气指数一如预期上升

(更正：因译文有误，标题应为“10月”，非“9月”)

路透巴黎10月23日 - 法国国家统计局周三公布的数据显示，法国工业景气指数10月一如预期上升至98，9月确认为97。路透走访的22位分析师平均预估为98，预估区间介于96到99。

在统计局公布的数据中，虽然综合企业景气指数涵盖范围较广，但工业景气数据更为受到分析师关注。

登录法国统计局网站可点选(link.reuters.com/raw62v)(完) (编译 隋芬; 审校 张若琪)
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